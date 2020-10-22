Путин признался, что скучает по своим детям

Президент России Владимир Путин в рамках заседания международного клуба «Валдай» ответил на вопрос, по кому он скучает.

Он отметил, что больше всего скучает по своим детям, поскольку редко с ними видится.

Кроме того, российский глава государства отметил, что не считает себя мировым лидером. По его словам, он ничем не отличается от своих коллег.

«Я работаю на укрепление страны. В этом моя главная цель и смысл жизни», — заключил Путин.

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