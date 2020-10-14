Президент Киргизии подписал указ о назначении премьер-министра

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и нового правительства. Об этом сообщает 24.kg.

Так, на данную должность был утвержден основатель партии «Макенчил» Садыр Жапаров.

По данным СМИ, Жапаров планирует решить вопрос об отставке президента в течение дня.

Ранее основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров был утвержден в должности премьер-министра Киргизии, состав правительства он решил оставить прежним. Вместе с тем первый вице-спикер парламента Аида Касымалиева заявила о незаконности заседания и избрания главы правительства из-за отсутствия кворума и о необходимости проведения нового заседания.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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