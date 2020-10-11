Зюганов ответил на реакцию Путина из-за отсутствия портрета Ленина в его кабинете

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на замечание президента России Владимира Путина из-за отсутствия портрета Владимира Ленина в кабинете. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Ранее Путин перед началом видеоконференции с лидерами думских фракций заметил, что у Зюганова вместо портрета Ленина висит портрет Александра Пушкина.

«Здесь же с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала», — сказал Зюганов.

Депутат добавил, что в его кабинете также находится бюст Ленина и коллекция значков «по ленинской тематике». Он подчеркнул, что считает Ленина гением.

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