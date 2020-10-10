Канада просит Турцию не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по продолжающимся боевым действиям в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Канадский министр рассказал, что призвал Чавушоглу «сыграть роль» в урегулировании конфликта.

«Мое ключевое послание было: не вмешивайтесь в конфликт», — уточнил Шампань.

Он также добавил, что в ходе переговоров просил Турцию побудить Азербайджан вернуться к переговорному процессу по данному вопросу.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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