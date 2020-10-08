Мишустин посетит Ереван 9 октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин поедет с рабочим визитом в Армению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, глава российского кабмина посетит Ереван в пятницу, 9 октября. Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Уточняется, что предстоящее заседание станет пятым за 2020 год и 24-м за время работы Евразийского экономического союза.

Ранее в июле Мишустин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

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