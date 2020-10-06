Путин встретился с Медведчуком
Президент России Владимир Путин встретился с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Так, встреча проходила в Ново-Огарево в очном формате.
В ходе переговоров российский лидер заявил, что Россия выступает за выстраивание двусторонних взаимоотношений с Украиной.
Кроме того, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также провел переговоры с Медведчуком. На встрече глава российского кабмина пообещал рассмотреть предложения по отмене ограничительных мер, которые ранее были введены в отношении ряда украинских предприятий.
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