Макрон договорился с Путиным и Трампом обмениваться всеми данными по Карабаху

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обмениваться всей информацией по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы договорились с президентом Трампом и президентом Путиным обмениваться всей информацией, которая у нас есть по этой ситуации, чтобы сделать из этого все необходимые выводы», — сказал он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Французский лидер отметил, что главы трех государств предпринимают действия, которые позволят вернуть ситуацию в нормальное состояние и прекратить огонь.

Ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Трамп выпустили совместное заявление по Карабаху.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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