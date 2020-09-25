Глава МИД Турции раскритиковал Нэнси Пелоси за невежество
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси показывает вопиющее невежество. Об этом он написал в своем Twitter.
Так министр прокомментировал ее высказывание с упоминанием президента Турции Тайипа Эрдогана.
Ранее Пелоси заявила на пресс-конференции, что президент США Дональд Трамп восхищается президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и Эрдоганом. По ее словам, американский лидер при этом находится не в указанных странах, а в США, «где правит демократия».
«То, что Пелоси, учитывая ее вопиющее невежество, стала спикером Палаты представителей, вызывает тревогу за американскую демократию», — написал Чавушоглу.
Он также выразил уверенность, что Пелоси «рано или поздно научится уважать волю турецкого народа».
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