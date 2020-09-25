Глава МИД Турции раскритиковал Нэнси Пелоси за невежество

Антон Демидов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси показывает вопиющее невежество. Об этом он написал в своем Twitter.

Так министр прокомментировал ее высказывание с упоминанием президента Турции Тайипа Эрдогана.

Ранее Пелоси заявила на пресс-конференции, что президент США Дональд Трамп восхищается президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и Эрдоганом. По ее словам, американский лидер при этом находится не в указанных странах, а в США, «где правит демократия».

«То, что Пелоси, учитывая ее вопиющее невежество, стала спикером Палаты представителей, вызывает тревогу за американскую демократию», — написал Чавушоглу.

Он также выразил уверенность, что Пелоси «рано или поздно научится уважать волю турецкого народа».

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