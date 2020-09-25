Путин встретится с Жээнбековым в Сочи 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет встречу с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым в Сочи 28 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры двух страны обсудят сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы углубления интеграционных связей на евразийском пространстве.

Кроме того, президенты намерены затронуть актуальные вопросы развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества в будущем.

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