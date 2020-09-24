Путина выдвинули на Нобелевскую премию

Президент РФ Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Его выдвинул российский писатель Сергей Комков, сообщает «Росбалт».

На пресс-конференции, посвященной номинированию Путина, позже будут представлены основания, изложенные в официальном обращении в Международный Нобелевский комитет, а также «высказана позиция по данному вопросу официальных представителей всех традиционных религиозных конфессий и наиболее известных российских деятелей науки и культуры».

Отмечается, что обращение Комкова поступило в Международный Нобелевский комитет 10 сентября.

Комков является главным редактором газеты «Президент», а также автором романа-триллера о плане по развалу России.

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