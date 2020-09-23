Зеленский выступил за создание центра по борьбе с дезинформацией в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН с предложением по созданию международного центра по борьбе с дезинформацией и пропагандой. Об этом сообщает ТАСС.

Он также предложил разместить штаб-квартиру центра в Киеве. Политик подчеркнул важность такого решения на фоне информационных угроз миру.

«Когда дезинформация и фейк-ньюс могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательные процессы», — заключил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что для катаклизмы и «ужасные новости» стали буднями. По его словам, они перестают быть актуальными, когда «взрывается новая информационная бомба».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский вновь обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния

— Зеленский заявил, что хотел бы «большей эффективности» от диалога с Путиным

— Зеленский призвал Россию сделать шаги для мира в Донбассе