Зеленский выступил за создание центра по борьбе с дезинформацией в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН с предложением по созданию международного центра по борьбе с дезинформацией и пропагандой. Об этом сообщает ТАСС.
Он также предложил разместить штаб-квартиру центра в Киеве. Политик подчеркнул важность такого решения на фоне информационных угроз миру.
«Когда дезинформация и фейк-ньюс могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательные процессы», — заключил Зеленский.
Украинский лидер отметил, что для катаклизмы и «ужасные новости» стали буднями. По его словам, они перестают быть актуальными, когда «взрывается новая информационная бомба».
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