Путин внес на рассмотрение законопроект по формированию кабмина

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение закон о формировании российского правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что закон будет устанавливать статус органа, а также основы его формирования и деятельности.

В частности в тексте указана новая процедура формирования правительства: кандидатуры на пост министров, премьера и его замов будут утверждаться ГД, а затем проходить процедуру назначения президентом.

Также президент наделяется правом отстранять от обязанностей любого члена правительства, включая премьер-министра без проведения роспуска кабмина.

Кроме того, закон устанавливает личную ответственность председателя правительства перед президентом за осуществление полномочий.