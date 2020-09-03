Эксперты оценили на площадке ЭИСИ ход избирательной кампании перед ЕДГ

На площадке Экспертного института стратегических исследований в четверг обсудили ход предвыборной кампании, которая начиналась из-за коронавируса в весьма депрессивной ситуации, но теперь на глазах ее тональность меняется.

Модератор дискуссии, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова считает, что в 18 регионах, где пройдут прямые выборы губернатора, ситуация достаточно стабильна и вероятность вторых выборов крайне мала. Похожая обстановка сложилась на выборах мэров: преобладает положительная оценка деятельности чиновников.

В свою очередь, руководитель отдела политических исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что главный вывод, который можно сделать по итогам социологических замеров на исходе кампании, – «ожидать сюрпризов не приходится».

Сама кампания была загнана в довольно специфические условия, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. В начале лета было очень много напряженности и неопределенности, было непонимание перспектив будущего, угроза заразиться коронавирусом и прочие негативные факторы. Однако к середине августа экономика не рухнула, урожай начал созревать и началась уборочная кампания, люди вышли на работу и психологически людям стало гораздо проще.

«Состояние стабилизировалось к концу лета. В начале лета предполагалось возбуждение в некоторых территориях, где могут быть вторые туры, таких было не меньше 10 регионов. Сейчас везде ситуация успокоилась. Это удивительно», – цитирует Куртова «ФедералПресс».

А вот политолог Григорий Казанков предложил разделить кампании на те, где переизбираются действующие главы, и те, где завоевывают популярность новые врио. Если с действующими главами все понятно, то врио пришлось в крайне непростых регионах и крайне сложной ситуации искать «правильный тон и правильный подход к коммуникации с людьми». Особенно эффективно, и это подтвердили несколько участников мероприятия, выстроили кампанию главы дальневосточных регионов, таких как Камчатка и ЕАО, а также Иркутская область.

«Им приходилось найти связь, они смогли и регион узнать, проблемы и они начали с людьми говорить об этом на понятном языке. Искренность либо есть, либо нет. Мне кажется, что новые врио искренне хотят что-то сделать и у них есть видение, что они хотят сделать в регионе», – считает эксперт.