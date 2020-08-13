В МИД КНР обвинили Помпео в распространении «политического вируса»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что госсекретарь США Майк Помпео неутомимо критикует Китай и распространяет дезинформацию и «политический вирус», где бы он ни оказался. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Чехию заявил, что Россия стремится подорвать безопасность республики, ведет кибератаки, а Китай всячески пытается взять под контроль бизнес и для демократии является еще большей угрозой, чем РФ.

По мнению Лицзяня, госсекретарь руководствуется в критике властей Китая и ее внутренней и внешней политики идеями холодной войны и собственными корыстными интересами. Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин неоднократно выражал свою решительную позицию по этому поводу.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить СМИ поинтересоваться у господина Помпео, не чувствует ли он вины, когда он так одержимо день за днем повторяет ложь, игнорирует и искажает факты», — сказал Чжао Лицзянь.

Он также добавил, что Помпео и ему подобные политики пытаются «привязать международное сообщество к антикитайской и антикоммунистической колеснице».

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