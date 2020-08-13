Мишустин посоветовал Силуанову и Мурашко проверить зрение

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время визита в больницу на Чукотке предложил министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?», — пошутил премьер-министр.

В четверг, 13 августа Мишустин прибыл в столицу Чукотского автономного округа. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин прилетел на Дальний Восток