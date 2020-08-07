Лукашенко назвал черту, которая ему не нравится в Путине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что ему не нравится недоверчивость российского коллеги Владимира Путина.
«Мне не нравится у него главная черта, но это для политика — супер. Он никому не доверяет», — заявил Лукашенко.
Он также отметил, что ему самому недоверчивости недостает.
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