Лукашенко назвал черту, которая ему не нравится в Путине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что ему не нравится недоверчивость российского коллеги Владимира Путина.

«Мне не нравится у него главная черта, но это для политика — супер. Он никому не доверяет», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что ему самому недоверчивости недостает.

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