Депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала «трагическую ошибку» украинцев. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По ее мнению, таковой является решение избрать действующую в стране власть, которую политик назвала «правительством невежд и непрофессионалов».

Она добавила, что у украинцев есть возможность исправить эту «ошибку», поскольку в 2020 году пройдут региональные выборы.

Тимошенко также подчеркнула, что 70% украинских граждан считают, что страна движется в ошибочном направлении.

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