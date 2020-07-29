Экс-посол США назвал факторы, влияющие на выбор приемника Путина
Экс-посол США в России Джон Теффт в своем докладе назвал факторы, которые будет учитывать президент России Владимир Путин при выборе приемника.
Теффт считает, что действующий глава государства примет во внимание четыре обстоятельства: внутриклановую политическую борьбу, мнение структур безопасности, экономическую ситуацию и общественное мнение.
При этом бывший посол подчеркнул, что транзит власти в России имеет большое значение для политики США.
Это связано с тем, что приемник Путина из-за слабых политических институтов в стране будет обладать большой властью. Его личные убеждения могут затронуть интересы Вашингтона.
Помимо этого, президент является главнокомандующим войск, а Россия, как отметил Теффт, — это единственная ядерная держава, которая способна уничтожить США.
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