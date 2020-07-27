Германия выступила против возвращения РФ в G7

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post.

Министр заявил, что Россия была исключена из G7 из-за присоединения Крыма.

«Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — сказал Маас.

Также Масс заявил, что Германия придерживается принципа реализации минских соглашений по Донбассу. Он выразил мнение, что когда речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма.

Президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что Россию исключили из формата «большой восьмёрки» из-за того, что Москва переиграла его предшественника Барака Обаму во внешней политике. Американский лидер считает, что пригласить на «встречу семи» президент РФ Владимира Путина – это вопрос здравого смысла.

Тем не менее, 23 июля представители Демократической партии США внесли в сенат проект резолюции против участия России в заседаниях «большой семёрки».

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