Путин созвонился с Трампом и провел конструктивный и содержательный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Кремле отметили, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидеры рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Они подтвердили актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, в том числе и по договору СНВ-3.

Также Путин и Трамп затронули вопросы по иранской ядерной программе. Политики согласились, что коллективные усилия по поддержанию стабильности в регионе и глобального режима ядерного нераспространения крайне важны.

В ходе разговора они выразили обоюдное желание продолжать российско-американское торгово-экономическое взаимодействие и развивать диалог в этом русле.

«Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса», — добавили в Кремле.

В завершение общения президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз–Аполлон».

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