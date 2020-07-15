Путин и Меркель обсудили Украину, Ливию и Иран

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, пишет «Интерфакс».

«В центре разговора была реализация минских договоренностей для мирного разрешения конфликта на востоке Украины», — приводятся слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Также обсуждалось оружейное эмбарго в отношении Ирана и положение дел в Ливии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Не выглядеть придурками»: Путин описал диалоги с партнерами

Меркель оценила возможные новые санкции США против «Северного потока — 2»

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию