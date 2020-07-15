Путин и Меркель обсудили Украину, Ливию и Иран
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, пишет «Интерфакс».
«В центре разговора была реализация минских договоренностей для мирного разрешения конфликта на востоке Украины», — приводятся слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Также обсуждалось оружейное эмбарго в отношении Ирана и положение дел в Ливии.
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