Мединский объяснил, почему Сталин не принимал парад Победы в 1945 году

Верховный главнокомандующий, маршал СССР Иосиф Сталин не принимал парад Победы в Москве 24 июня 1945 года потому, что не был кавалеристом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского.

Тогда парадам руководил маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков. Оба были на лошадях.

Согласно одной из версий, Сталин не командовал парадом, так как во время подготовок несколько раз падал с коня.

«Сталин был немолод, Сталин неуверенно держался в седле, поэтому он пригласил Жукова и сказал: «Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы», — уточнил Мединский.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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