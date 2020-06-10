Путин намерен лично принять участие в голосовании по поправкам

Президент России Владимир Путин намерен лично принять участие по поправкам в Конституцию 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Он может проголосовать в один из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, российский лидер рассчитывает участвовать в голосовании лично, а не в электронном формате.

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