ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой были опубликованы данные о снижении рейтинга президента России Владимира Путина в апреле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что позитивная оценка работы российского лидера находится на отметке 61–63%.

Он также подчеркнул, что рейтинг доверия главы государства также находится в диапазоне 67–68%.

Глава центра добавил, что в 2018 году ВЦИОМ публиковал статистику по готовности отдать свой голос за кандидатуру Путина.

Федоров уточнил, что при опросе за основу берутся два вопроса: «Доверяете или не доверяете вы Путину?» и «Как вы оцениваете деятельность Путина на посту президента?».

Ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором говорится о снижении рейтинга президента России до 27% в апреле.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посольство РФ попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина