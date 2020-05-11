Пекин назвал неприемлемым переписывание истории Второй мировой войны

Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли КНР и России в Победе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя китайского МИД Чжао Лицзяня.

По его словам, как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН, Китай и Россия придерживается широко признанного мнения об итогах Второй мировой войны.

«Мы выступаем против переписывания истории», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что в недавнем разговоре с российским лидеров Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на то, что СССР и Китай во время войны понесли колоссальные жертвы и внесли огромный вклад в Победу, и этот исторический факт не должен быть забыт.

При этом Пекин настаивает на том, что все международное сообщество должны обеспечить защиту итогов Второй мировой войны, международную справедливость и беспристрастие и др.

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