Путин заявил, что утром обсудил с Мишустиным шаги по развитию экономики
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам транспорта заявил, что утром 7 мая обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным шаги по развитию экономики.
«Сегодня с утра мы с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и министром финансов (Антоном Силуановым), обсуждали ближайшие шаги по развитию экономики», — сказал Путин.
Он отметил, что в ходе обсуждения была затронута и транспортная отрасль.
Ранее у Мишустина был выявлен коронавирус нового типа. Вице-премьер Андрей Белоусов стал и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.
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