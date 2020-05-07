Путин заявил, что утром обсудил с Мишустиным шаги по развитию экономики

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам транспорта заявил, что утром 7 мая обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным шаги по развитию экономики.

«Сегодня с утра мы с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и министром финансов (Антоном Силуановым), обсуждали ближайшие шаги по развитию экономики», — сказал Путин.

Он отметил, что в ходе обсуждения была затронута и транспортная отрасль.

Ранее у Мишустина был выявлен коронавирус нового типа. Вице-премьер Андрей Белоусов стал и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.

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