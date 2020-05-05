Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него на 5 мая запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает «БелТА».
Лукашенко заявил, что Путин сам запросил с ним телефонный разговор. По его словам, они будут обсуждать темы, представляющие взаимный интерес.
«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов», — уточнил белорусский политик.
Накануне Лукашенко заявлял, что ждет реакции Путина на приглашение лично посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запланированный на 19 мая в Минске.
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