Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него на 5 мая запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает «БелТА».

Лукашенко заявил, что Путин сам запросил с ним телефонный разговор. По его словам, они будут обсуждать темы, представляющие взаимный интерес.

«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов», — уточнил белорусский политик.

Накануне Лукашенко заявлял, что ждет реакции Путина на приглашение лично посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запланированный на 19 мая в Минске.

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