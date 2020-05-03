Песков рассказал о планах на 9 мая
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы», пишет РИА «Новости».
«Потом рюмку водки обязательно выпью... и «День победы» спою, конечно», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что до этого будут рабочие моменты.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Парад победы на Красной площади переносится из-за коронавируса. 9 мая состоятся парад воздушной техники и салют.
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