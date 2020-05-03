Мишустин продолжает работать из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее был выявлен коронавирус нового типа, продолжает работать из больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова.
В настоящее время самочувствие премьера «в целом, нормальное», заявил пресс-секретарь. Он добавил, что Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону и работает с документами.
30 апреля Михаил Мишустин сообщил о своей болезни президенту России Владимиру Путину сразу, как только пришли результаты тестов на вирус.
По последним данным, в России подтверждено 124 054 случая COVID-19, из них 1222 – с летальным исходом. Выздоровели после прохождения лечения 15 013 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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