Мишустин продолжает работать из больницы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/143/13040143/RIAN_6215281.HR-pic905-895x505-24586.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее был выявлен коронавирус нового типа, продолжает работать из больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова.

В настоящее время самочувствие премьера «в целом, нормальное», заявил пресс-секретарь. Он добавил, что Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону и работает с документами.

30 апреля Михаил Мишустин сообщил о своей болезни президенту России Владимиру Путину сразу, как только пришли результаты тестов на вирус.

По последним данным, в России подтверждено 124 054 случая COVID-19, из них 1222 – с летальным исходом. Выздоровели после прохождения лечения 15 013 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова: Мишустин постоянно находится на связи

— Пожелания здоровья: как в России и мире поддерживают Мишустина

— Всем контактировавшим с Мишустиным сделают тест на COVID-19