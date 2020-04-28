Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

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Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По информации газет, администрации президента Владимира Зеленского не удалось собрать необходимое количество подписей для назначения во фракции «Слуга народа», которая имеет большинство в парламенте Украины. Подписи поставили около 140-170 из 248 депутатов.

В связи с этим глава государства решил открыто не выступать в поддержку грузинского политика, вместо этого Саакашвили предложат баллотироваться в Одесской области от партии Зеленского, пишут украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. В свою очередь Грузия заявила, что отзовет своего посла из Киева в случае, если экс-президент займет должность в правительстве Украины.

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