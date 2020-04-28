Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление», — произнес он.
Он отметил, что в совещании примут участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также ряд глав регионов.
По словам Пескова, разговор пойдет об предоставлении регионам коечных мест и о состоянии медицинской инфраструктуры. Также предстоит оценить развитие ситуации с COVID-19 на ближайшее время.
Более подробные комментарии представитель Кремля давать отказался и предложил дождаться самого совещания.