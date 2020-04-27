Путин назначил нового замминистра юстиции — Максима Бесхмельницына

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Президент РФ Владимир Путин назначил новым заместителем министра юстиции Максима Бесхмельницына.
Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Бесхмельницына Максима Михайловича заместителем министра юстиции России», — указано в документе.

22 апреля российский лидер назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета, освободив от должности Александра Сорочкина.

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