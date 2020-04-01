Путин работает удаленно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что глава государства Владимир Путин принимает действенные меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус. Мы принимаем все меры предосторожности... Показательных мер президент не принимает, он принимает меры действенные», — сказал Песков.

Он также отметил, что президент сейчас работает удаленно.

«Вы сами видите, что президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. Удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», — сказал Песков.

По его словам 1 апреля Путин проведет совещание с членами правительства путем телеконференции.

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