Путин работает удаленно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что глава государства Владимир Путин принимает действенные меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус. Мы принимаем все меры предосторожности... Показательных мер президент не принимает, он принимает меры действенные», — сказал Песков.
Он также отметил, что президент сейчас работает удаленно.
«Вы сами видите, что президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. Удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», — сказал Песков.
По его словам 1 апреля Путин проведет совещание с членами правительства путем телеконференции.
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