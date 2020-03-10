Путин прокомментировал слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова украинского коллеги Владимира Зеленского об освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) украинцами в годы Второй мировой войны. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

«Мы же понимаем, что это чушь... Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня», — сказал глава российского государства.

По словам президента, попытки исказить историю — это «плевок в лицо» людям, воевавшим против нацизма с оружием в руках.

При этом он добавил, что сами украинцы «боятся раскрыть рот» и выступать против таких заявлений, «потому что сразу преследование начнется».

По мнению Путина, подобными высказывания Зеленский пытается казаться благообразным для действующего руководства Польши.

Также российский лидер отметил, что спокойно воспринял то, что Варшава не позвала его на мероприятия в память об освобождении Освенцима.

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