Эрдоган пригласил Путина в Турцию к столетию дипотношений

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в Турцию к столетию установления дипломатических отношений между странами.

«В этом году мы отмечаем столетнюю годовщину со дня установления наших дипломатических отношений, и господина Путина мы пригласили по этому случаю в нашу страну», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что между странами сложились продолжительные отношения. Анкара надеется продолжить сотрудничать с Москвой на основе взаимоуважения.

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