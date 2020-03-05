Эрдоган пригласил Путина в Турцию к столетию дипотношений
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Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в Турцию к столетию установления дипломатических отношений между странами.
«В этом году мы отмечаем столетнюю годовщину со дня установления наших дипломатических отношений, и господина Путина мы пригласили по этому случаю в нашу страну», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что между странами сложились продолжительные отношения. Анкара надеется продолжить сотрудничать с Москвой на основе взаимоуважения.
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