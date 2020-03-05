Зеленский отказался пожимать руку депутату Гончаренко после обличительной речи

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался пожимать руку депутату Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко после обличительной речи против проводимой политики главы государства. Об этом сообщает «Страна.ua».

Так, Гончаренко обратил внимание на провальную кадровую политику Зеленского, из-за которой утвержденный кабинет министров из членов партии «Слуга народа» создал дефицит в бюджете страны.

Депутат также отметил одновременный рост коррупции среди чиновников и увеличения уровня бедности у гражданского населения.

В конце своего выступления Гончаренко попросил президента Украины уйти в отставку.

После этого, по данным издания, Зеленский подошел к месту Гончаренко в сессионном зале и, отказав ему в рукопожатии, попросил не переходить на личности.

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