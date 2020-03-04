В Кремле прокомментировали поправку в Конституцию о народе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поправку в Конституцию о статусе русского языка как языка государствообразующего народа. Об этом сообщает ТАСС.

Песков считает, что данная поправка «ни коим образом» не ущемляет российских граждан другой национальности. Представитель Кремля напомнил, что Конституция обеспечивает права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей России.

«Поэтому здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен», — подчеркнул Песков.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал включение в Конституцию такого понятия, как «государствообразующий народ».

Он отметил, что не видит «положительных перспектив в отражении» в основном законе страны этого понятия «применительно к одной-единственной нации». По его словам, русские и представители других коренных народов являются россиянами.

До этого президент России Владимир Путин 2 марта внес поправку о государствообразующем народе и прочие поправки в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.