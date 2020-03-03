В Татарстане негативно оценили поправки о государствообразующем народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не видит положительных перспектив во внесении понятия «государствообразующий народ» в Конституцию. Об этом пишет «Интерфакс».

Он пояснил, что сейчас на территории России проживают различные народы, и все они внесли вклад в образование страны и ее духовного суверенитета. Он также отметил многоликость общероссийского менталитета.

По его мнению, введение этой поправки может привести к непоправимым последствиям.

При этом он отметил, что русские являются титульной нацией и самым многочисленным народом.

Ранее президент России Владимир Путин 2 марта внес поправку о государствообразующем народе и прочие поправки в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.