В Татарстане негативно оценили поправки о государствообразующем народе
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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не видит положительных перспектив во внесении понятия «государствообразующий народ» в Конституцию. Об этом пишет «Интерфакс».
Он пояснил, что сейчас на территории России проживают различные народы, и все они внесли вклад в образование страны и ее духовного суверенитета. Он также отметил многоликость общероссийского менталитета.
По его мнению, введение этой поправки может привести к непоправимым последствиям.
При этом он отметил, что русские являются титульной нацией и самым многочисленным народом.
Ранее президент России Владимир Путин 2 марта внес поправку о государствообразующем народе и прочие поправки в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.