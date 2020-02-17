Путин сменил посла в Венесуэле
close
Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова.
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Другим указом президент освободил Владимира Заемского от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, а также по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лавров прибыл в Венесуэлу для встречи с Мадуро
— Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу после «международного тура»