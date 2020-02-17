Путин сменил посла в Венесуэле

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Ivan Alvarado/Reuters

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова.

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент освободил Владимира Заемского от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, а также по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике.

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