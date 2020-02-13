Лахова рассказала об обсуждении вопросов местного самоуправления на встрече с Путиным по поправкам

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала о ходе встречи Владимира Путина с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию России.

«Сразу отмечу, что не было никаких ограничений – все, кто хотели, задали вопросы. Касательно социального блока: я рада, например, что Путин поддержал Шмакова в его предложении индексировать не только пенсии, соцвыплаты, но и зарплаты.

Также глава государства поддержал закрепление в конституции ряда пунктов касательно молодежной политики. Также мы – Союз женщин России – одобряет поддержку Путиным закрепления в конституции традиционных семейных ценностей. Пока не ясно, где это будет отражено – в статье или преамбуле.

Также много вопросов на встрече было по местному самоуправлению. Высказывались правильные мысли, что органы местного самоуправлению надо поднять в их властных полномочиях, а то они как будто «оторваны» от федеральной политики.

Было вообще очень много вопросов, встреча длилась часа два. Всего в конституцию уже предложено больше 600 поправок, поэтому, я думаю, что обсуждение с рабочей группой будет продлено до конца февраля», — рассказала Лахова «Газете.Ru».