Искавший порнографию на сторублевке экс-депутат создал партию

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков создал партию «Достойная жизнь», передает «Коммерсантъ».

По данным издания он представит программу партии 28 января.

На учредительном съезде партии было принято решение, что Худяков ее возглавит. Также в руководящие органы «Достойной жизни» вошли летчик-испытатель Анатолий Кнышов, участник группы «Корни» Александр Бердников, Герой РФ подполковник Константин Тимерман и другие.

В 2016 году ЛДПР исключила Худякова за предательство — попытку пойти на праймериз от «Единой России».

Экс-депутат известен своими экстравагантными инициативами. В 2014 году он пожаловался на изображение скульптуры обнаженного Аполлона на 100-рублевой купюре, сочтя его порнографическим.

В последующие годы Худяков предлагал отменить мораторий на смертную казнь, казнить террористов, запретить усыновление в применившие санкции страны, лишить Нобелевской премии мира Барака Обаму в пользу Владимира Путина, запретить гимн Украины и многое другое.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЛДПР исключила из фракции трех депутатов за предательство

— Депутат Госдумы пожаловался Набиуллиной на порнографию на 100-рублевой купюре

— «Известия»: Центробанк не намерен менять дизайн купюры с Аполлоном