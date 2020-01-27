В Кремле заявили, что указа об освобождении Суркова от обязанностей не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей помощника главы государства Владимира Путина пока не было, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, Сурков пока продолжает оставаться на своем посту.

При этом Песков не смог ответить, ходит ли помощник президента на работу, и как Путин оценивает его работу.

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с поста.

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