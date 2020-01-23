Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в будний день

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ считает, что день голосования в России касательно поправок может быть перенесен с выходного на рабочий день, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Все привыкли, что голосование всегда в воскресенье. Но тут не надо бояться создать нестандартный прецедент. Если сделать день голосования во вторник или среду – это как минимум привлечет внимание граждан к такому уникальному голосованию», – сказал член Совфеда Алексей Пушков на заседании рабочей группы 23 января.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что ведомство не против такого предложения.

Пушков также предположил, что голосование не обязательно должно проходить в течение суток: «Может быть, лучше растянуть его на два-три дня».

Наконец, сенатор считает, что в связи с голосованием возможно ввести в стране дополнительный выходной день.

Пока неизвестно, когда именно пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, однако рабочая группа предполагает, что оно состоится весной этого года.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

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