Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помощник российского главы Юрий Ушаков заявил, что у Путина в ходе поездки запланирован плотный график. Он также усомнился в возможности проведения продолжительной встречи между президентами Украины и России.

«Если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер», — заключил Ушаков.

Он подчеркнул, что Киеву на запрос не было отвечено отказом. По словам помощника Путина, в Кремль поступило множество предложений на проведения продолжительных встреч, однако они «вряд ли представляются возможными».

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