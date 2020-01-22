Хинштейн назначен главой комитета Госдумы по информполитике и связи
Депутат Государственной думы назначили члена партии «Единая Россия» Александра Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее данный пост занимал представитель партии «Справедливая Россия» Леонид Левин.
До нового назначения Хинштейн был заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.
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