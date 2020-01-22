Онищенко оценил профессионализм нового министра здравоохранения Мурашко

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, а также бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru» назначение экс-руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко на должность главы Минздрава.

«С этой работой он справится. Мурашко прошел региональную школу – был министром на Северо-Западе. В Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения многое сдвинул в положительную сторону. По моей оценке, он профессионально знает отрасль и имеет уже достаточно большой и хороший управленческий опыт. У него есть потенциал», — заявил Онищенко.

Он также добавил, что со вступления на должность Мурашко «должен вникнуть» в проблему распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Ранее 21 января был назначен новый кабмин, были озвучены имена девяти заместителей премьер-министра.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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