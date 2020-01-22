Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора «Почты России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Акимов может быть номинирован на должность гендиректора «Почты России». Такое предложение ему поступило и он, по моей информации, согласился», — говорится в сообщении.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 16 января. Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.

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