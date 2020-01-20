Игорь Краснов может стать новым генеральным прокурором

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Кремля.

Совфед рассмотрит данный вопрос 22 января.

Отмечается, что его предшественник Юрий Чайка покидает должность генпрокурора и переходит на новую работу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что с биографическими данными кандидата можно ознакомиться на ресурсах Следственного комитета в том объеме, в котором они доступны.

Краснов служил в органах прокуратуры с 1997 года. В апреле 2016 года его назначили на должность замглавы СК. Он расследовал ряд резонансных уголовных дел: покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, дело националистического движения «БОРН», убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009 году, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, хищения на космодроме «Восточный». 28 февраля 2015 года генерал Краснов возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.