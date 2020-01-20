Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что идея об освобождении Чайки от этой должности связана с его переходом на другую работу. Он занимает должность генпрокурора с 2006 года.

Данное решение успели прокомментировать в Кремле.

Краснов служил в органах прокуратуры с 1997 года. В апреле 2016 года его назначили на должность замглавы СК. Он расследовал ряд резонансных уголовных дел: покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, дело националистического движения «БОРН», убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009 году, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, хищения на космодроме «Восточный». 28 февраля 2015 года генерал Краснов возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.