Кандидат на пост премьера Мишустин прибыл в Госдуму

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника спикера Госдумы Анастасию Кашеварову.

Как отмечается, в настоящее время у Мишустина проходит встреча с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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