Кандидат на пост премьера Мишустин прибыл в Госдуму
close
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника спикера Госдумы Анастасию Кашеварову.
Как отмечается, в настоящее время у Мишустина проходит встреча с председателем ГД Вячеславом Володиным.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
— Путин подписал указ об отставке правительства
— Путин предложил главу ФНС России Мишустина на должность премьер-министра